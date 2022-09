Calvados. Plongez dans l'univers Fantasy avec le festival Cidre & Dragon

Après deux années d'absence dû à la Covid, samedi 17 et dimanche 18 septembre, place au festival de Fantasy Cidre & Dragon, organisé par le Raid Tolkien et la mairie de Merville-Franceville. Pour cette 11e édition, le thème mis à l'honneur n'est autre que Steampunk. Cet univers est un mouvement culturel qui mêle notamment l'esthétique, la technologie du XIXe siècle et des éléments de science-fiction. "Ce qui différencie l'univers Steampunk du nôtre est l'inexistence du pétrole. Ainsi, comme son nom l'indique, c'est la vapeur qui est devenue la reine des énergies, souvent développée bien au-delà de nos propres connaissances (Steam = vapeur)", explique le festival sur son site internet.

Sur place, vous retrouverez un marché médiéval et des reconstitutions, un pôle auteurs et illustrateurs, des animations musicales et veillée, mais aussi des jeux de rôle, ainsi que des spectacles de rue et des conférences. Un défilé pour clôturer l'événement aura lieu à 17 heures. L'entrée est libre. Plus d'informations : cidreetdragon.eu.