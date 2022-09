Manche. Journée du patrimoine : cinq sites à voir dans le département

C'est devenu une habitude à la mi-septembre : les Journées du patrimoine. Cette année, la manifestation a lieu le week-end des 17 et 18 septembre partout en France. Dans la Manche, beaucoup de monuments sont à visiter, mais lesquels prioriser ? Voici un choix de cinq sites dans le département. Cette année, au niveau national, un thème a été choisi : le patrimoine durable

• Pour mêler patrimoine et actualité concernant l'énergie nucléaire, le Centre de stockage de la Manche, qui stocke des déchets nucléaires, est ouvert à la visite le dimanche 18 septembre, de 10 heures à 17 heures. Deux types de visites sont proposés : certaines théâtralisées et d'autres guidées. Il est conseillé de réserver avant. Adresse : Zone industrielle de Digulleville, La Hague. Tél. 0 810 120 172.

• Changement de lieu et changement d'époque pour une deuxième proposition. Direction le château de Vassy, situé au lieu-dit du Logis, à Brécey. Une conférence sur l'histoire de ce château du XVIIe siècle est prévue le samedi 17 septembre à 15 heures. À 16 heures, le public pourra visiter le château avec les propriétaires. C'est gratuit, mais sur inscription obligatoire auprès de la médiathèque Jean Dolé au 02 33 79 36 26.

• À Coutances Mer et Bocage, pas moins de 22 rendez-vous sont proposés. À noter plus particulièrement, le samedi 17 septembre à 14 heures, rue des Fours-à-Chaux à Regnéville-sur-Mer, une découverte de l'histoire du paysage de la commune et de son produit historique : le chanvre. Il servait à tisser des cordages pour la marine et sa culture a modelé le paysage.

• À Granville, on insiste sur les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, pour mettre en avant la place des femmes dans la cité. Une exposition sur "La Femme et l'eau, Déesses, sirènes, baigneuses…" propose des œuvres créées par des artistes femmes, dans les ateliers et galeries de la Haute-Ville et de la rue aux Juifs.

• Des kilomètres de linéaires, à quoi ça sert ? Pourquoi garder des archives ? Réponses aux archives départementales à Saint-Lô. Des visites par groupe de 15 personnes sont proposées toutes les demi-heures, de 14 heures à 17 heures. Il faut s'inscrire sur place, et se présenter 15 minutes avant le départ de visite.

• Les entreprises peuvent aussi être du patrimoine. C'est le cas pour Le Parapluie de Cherbourg, reconnu "Entreprise du patrimoine vivant". Le musée ouvre ses portes tout le week-end. Tous les secrets, ou presque, de fabrication d'un parapluie seront dévoilés lors de visites libres ou guidées.

Sans oublier la gare maritime de Cherbourg, qui sera peut-être sacrée "Monument préféré des Français", mercredi 14 septembre au soir, lors d'une émission avec Stéphane Bern sur France 3 à 21 h 10.