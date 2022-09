Bonne table à Caen. Ambiance chic et rétro au Café Bohème

Ancien barman et fils d'un restaurateur, Aurélien Guyot a lancé son propre concept le 7 juin dernier. Le Café Bohème est venu remplacer le Café Mondain, juste en face de la FNAC, lieu stratégique de l'hypercentre de Caen. Nouvelle identité, nouvelle décoration, il fait bon s'arrêter ici pour déjeuner au soleil. La façade est fleurie, les meubles et les objets de déco relookés en seconde main : il n'y a pas de doute, l'esprit rétro règne.

Une cuisine de bistro

Je m'installe en terrasse. Ici, pas de carte à rallonge, mais une ardoise avec une carte fixe qui évolue tous les deux mois et une autre avec les plats du jour. Trois entrées, trois plats et trois desserts qui changent deux fois par semaine, "en fonction de ce que l'on a envie de cuisiner, précise Aurélien Guyot. Le principe ici, c'est qu'on se lève le matin, on fait les courses et on réfléchit à ce que l'on a envie de faire". Croque monsieur, salade océane, burger du chef, fish&chips, je retrouve des plats dignes d'une brasserie parisienne, pour manger sur le pouce. "Il y a toujours une viande, un poisson et une salade", continue le chef. J'opte pour une darne de saumon sur son lit de poireaux et son riz.

Darne de saumon, fondue de poireaux et riz.

Pour le dessert, je me laisse tenter par une coupe de fraises, sans la chantilly, histoire de me rafraîchir. Ma pause déj' se termine en beauté. "Notre spécialité, c'est le tartare de saumon avocat mariné avec du fenouil, ce n'est pas très commun. Côté dessert, nos clients aiment bien notre mousse au chocolat maison." Aurélien Guyot déborde d'idées pour son café-restaurant. Il envisage de mettre en place une formule déjeuner avec au choix entrée-plat ou plat-dessert, une partie snacking à emporter en continu et une soirée à thème musicale une fois par mois. En décembre, l'établissement sera ouvert 7 jours sur 7, avec un service de bouche jusqu'à 16 heures. Vous pouvez aussi y faire un stop juste pour un café, l'équipe vous accueille avec le sourire.

Pratique. 3 rue Paul-Doumer à Caen. Tel. 09 81 73 38 55. Ouvert du lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures.