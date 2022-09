[Photos] Caen. Après six ans de travaux, le bâtiment B du Campus 1 réhabilité 

Fermé en 2016, le bâtiment B du Campus 1 de l'université de Caen a enfin retrouvé son rôle d'origine. Celui d'accueillir des étudiants. Il a été inauguré ce vendredi 9 septembre. "C'est un bâtiment qui cumule les superlatifs", pose l'architecte du projet, Florent Schneider. 110 mètres de long, 12 000 mètres carrés de surface utile, 660 fenêtres… La mission était de taille.

Florent Schneider est l'architecte de la réhabilitation du bâtiment B du Campus 1 de l'université de Caen.

Après six ans de travaux, l'édifice construit en 1967 respecte son héritage, mais s'adapte à l'évolution de l'enseignement. Il ne s'agit plus de construire des grands couloirs avec uniquement des salles de cours. "Maintenant, on a des espaces de coworking, des espaces de projets. Il fallait créer des lieux de vie", explique Florent Schneider.

L'espace préféré de l'architecte résume très bien ce concept de lieu de vie. "Je suis particulièrement fier de ce hall d'entrée", s'émerveille-t-il. De grandes fenêtres ornent l'accès à l'édifice. Il se veut ouvert sur tout le Campus 1, et également lumineux. Le reste du bâtiment est pensé dans le même esprit.

Le coût total du projet se hisse à 29 millions d'euros, hors équipement. L'appareillage de pointe est d'ailleurs présent partout, des salles de cours aux espaces de travail connectés possédant un écran pour rétroprojeter.

Des petites salles connectées sont mises à la disposition des étudiants.

Mais l'équipement est surtout visible dans le studio télé et le studio d'enregistrement pensés par l'architecte. "C'est ce qui se fait de mieux en acoustique. On pourrait tenir un concert de rock que la salle de cours du dessous ne s'en rendrait même pas compte", affirme-t-il.

Le bâtiment B est doté d'un studio télé très bien équipé.

Livré à temps, malgré la crise sanitaire, qui a "mangé la marge de sécurité prévue en amont", ce bâtiment B peut maintenant recevoir 3 500 personnes en même temps. S'il accueille principalement les membres concernés par l'UFR Humanités et Sciences Sociales, tous les étudiants du Campus 1 pourront venir profiter des zones de travail collaboratif temporaires.