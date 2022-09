Football (Ligue 2). Le Havre et Caen victorieux, QRM défait

Football. Le Stade Malherbe Caen et le Havre athletic club se sont imposés lors de la 8e journée de ligue 2, samedi 10 septembre 2022 respectivement face à Amiens et Niort. QRM en revanche trébuche sur la pelouse d'Annecy 1 but à 0.