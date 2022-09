Saint-Hilaire-de-Briouze. "Why not camp #2": deux jours de musique et de fête sous chapiteaux

Une prairie et de la musique, c'est le festival Why not camp. Sa première édition avait eu lieu juste après la Covid-19 : "C'était semi-privé, on était 300 avec le masque, avec 4 m² par festivalier et l'autorisation de la préfecture arrivée seulement la veille", se souvient son organisateur Nicolas Chevallier. "Mais on était le premier festival post-Covid en Normandie !"

Organisée par l'association "Orne to be euh live", la deuxième édition de ce festival aura lieu vendredi 16 et samedi 17 septembre à partir de 19 heures à Saint-Hilaire-de-Briouze, entre Flers et Argentan, sous deux chapiteaux : l'un dédié aux concerts live avec quatre groupes chaque soir et l'autre exclusivement dédié aux sound systems, "ce qui est une première dans l'Orne". Pour cette seconde édition, les organisateurs qui ont déjà vendu tous les forfaits "2 jours" attendent entre 1 500 et 2 000 festivaliers avec food-trucks locaux et buvette bio.

Programmation live du vendredi : La caravane passe, Bob's not dead, Picon mon Amour et Jabul Gorba. Samedi : Les Sales Majestés, Johnny Montreuil, Bafang, Horzine stara. Chapiteau sound systems sonorisé tout le week-end par Dub Livity et sa sono artisanale, avec vendredi O.B.F & Junior Roy, Gambeat Radio Bemba, Anatol ouin ouin & Jean Phil sévère. Samedi : Alpha Steppa, Kabylie Minogue et Alizarina.

