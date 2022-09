Votre horoscope signe par signe du lundi 12 septembre

Bélier

Vous ne supportez ni la jalousie, ni l'exclusivité et vous le faites savoir haut et fort.

Taureau

Méfiez-vous de vos piques précises et blessantes, à moins que vous n'ayez envie de vous fabriquer des ennemis durables, une impopularité contraire à vos intérêts.

Gémeaux

L'atmosphère du jour augmente votre capacité à vous assumer sans béquille sentimentale, l'amour devient important mais pas vital !

Cancer

Les énergies émotionnelles du jour annoncent une augmentation de votre potentiel créateur ! Osez donc ce qui sort de l'ordinaire, ce qui surprend voire ce qui choque !

Lion

La nervosité ambiante risque d'engendrer une certaine dispersion ou une instabilité que vous compensez par des impulsions imprévisibles.

Vierge

Essayez de museler votre entêtement car il n'est pas toujours du meilleur effet sur votre cote d'amour.

Balance

Une soirée en tête à tête dans un bon resto, c'est comme ça que vous voyez la vie, et vous avez raison.

Scorpion

Si vous ne souhaitez pas heurter votre entourage, gardez votre calme et évitez de soulever ou de créer des polémiques !

Sagittaire

Ce n'est pas une journée formidable mais n'y accordez pas trop d'importance.

Capricorne

Agréable journée pour apaiser vos tensions émotionnelles éventuelles. Ressentez pleinement les énergies du jour, prenez du recul, méditez, isolez-vous un brin si nécessaire.

Verseau

Vous faites des choix courageux, votre volonté et votre désir d'action vous entraînent vers un horizon professionnel plus clair et plus clément.

Poissons

C'est le moment de donner de vos nouvelles, de vous intéresser un peu plus à ceux qui vous entourent en vous montrant plus présent et plus à l'écoute.