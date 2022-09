Lessay. La foire Sainte-Croix en effervescence à la veille de son ouverture

Même si la foire Sainte-Croix n'ouvre ses portes que vendredi 9 septembre, c'est déjà l'effervescence à Lessay. Aux quatre coins du champ de foire, les petites mains s'activent ardemment pour monter et garnir les stands. On joue au Tetris pour mettre en place les imposants tracteurs et machines agricoles. À la veille de l'ouverture, nous assistons déjà à un spectacle digne d'une fourmilière qui s'agite sans cesse. La foire est un rendez-vous économique incontournable pour Stéphane Melot, fabricant de meubles et habitué de la Sainte-Croix.

Jean Marie et Stépane Melot des meubles Doudard - Thierry Valoi

Au stand de la robotique d'élevage Lely, présent depuis 10 ans, Aline Perrey se réjouit d'"un rendez-vous à l'ambiance singulière".

Aline Perrey est également prête ! - Thierry Valoi

Côté fête foraine, la plupart des manèges sont installés, dont le plus vieux de la foire, l'Himalaya, présent depuis 50 ans et devenu "une tradition" s'amuse Marco Desclos, son propriétaire.

L'Himalaya, le plus vieux manège de la foire. - DR

Le coup d'envoi de cette foire millénaire aura lieu à 8 h, le 9 septembre.

Pratique :

La foire de Lessay : du vendredi 9 septembre au dimanche 11 septembre.

Horaires d'ouverture : de 8 heures à 19 heures 30.

Allée des rôtisseurs : jusqu'à 22 heures le vendredi, et jusqu'à minuit le samedi.

Fête foraine : jusqu'à 1 heure du matin durant la durée de la foire.

24 parkings sont à la disposition des visiteurs au niveau de chaque entrée de la foire.

Pour retrouver sa voiture, chaque parking dispose d'un QR code à scanner via les smartphones, qui permet de localiser son emplacement de stationnement, et retrouver ainsi aisément son véhicule.