Argentan. 22 excès de vitesse sanctionnés en un après-midi

Mercredi 7 septembre dans l'après-midi, les gendarmes de la brigade motorisée d'Argentan ont relevé 22 excès de vitesse lors de contrôles effectués sur la route départementale 15 entre Argentan et Putanges.

Sept vitesses ont été contrôlées et verbalisées entre 20 et 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, dont un bus de ramassage scolaire avec des enfants à bord. Quatorze vitesses ont été contrôlées entre 30 et 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le "record" revient à un motard contrôlé à 10 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.

Son permis de conduire a été immédiatement suspendu et sa moto a été immobilisée.