INSEE. Démographie en Normandie en 2021 : 5 chiffres à retenir

Comment évolue la population normande en 2021 ? L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) répond à cette question ce mercredi 7 septembre, en publiant son étude annuelle.

Cinq chiffres ont retenu notre attention.

3 307 300

Il s'agit du nombre d'habitants en Normandie, à la date du 1er janvier 2022. Ce chiffre représente 5 % de la population totale française en métropole. La Normandie se classe ainsi au dixième rang des régions les plus peuplées du pays. Sans surprise, la Seine-Maritime est le département le plus garni, avec 1 253 600 résidents. Le Calvados (695 300) et l'Eure (593 000) complètent le podium, suivis par la Manche (491 300) et l'Orne (273 200).

-0,2 %

Voici l'évolution, négative, de la démographie normande par rapport à l'année précédente. La région a perdu 0,2 % de ses habitants, soit une baisse de 6 100 personnes. La Normandie ne suit pas la tendance nationale puisque globalement, la population a augmenté de 0,3 % en France métropolitaine. L'Orne est le département qui présente le plus mauvais bilan, avec une baisse de 0,9 % en une seule année.

33 000

C'est le nombre de nouveaux petits Normands qui peuplent la région. En 2021, 33 000 naissances ont eu lieu en Normandie. Ce chiffre est en augmentation par rapport à l'année précédente, pour la première fois depuis 2010. Cependant, l'Insee tempère en indiquant qu'il s'agit d'un nombre historiquement faible. Réjouissons-nous tout de même en observant que la Normandie est la cinquième région pour laquelle l'évolution des naissances a le plus rebondi en 2021.

22,9 %

Il s'agit ici de la part des plus de 65 ans dans le paysage normand. Ce chiffre ne vous parle sûrement pas, eh bien sachez qu'il est assez élevé. Depuis 2003, la Normandie présente un pourcentage d'habitants de plus de 65 ans bien plus haut que la moyenne nationale, et celui-ci grossit à vitesse grand V. En 2012, ils n'étaient que 17,8 % ! On explique cela notamment par l'arrivée à un âge avancé de la génération baby-boom.

78,2 et 84,6

Nous terminons par des âges, et plus précisément par l'espérance de vie des hommes normands, ainsi que celle des femmes. Mauvaise nouvelle, la Normandie fait encore une fois figure de mauvaise élève comparée à la moyenne nationale. Elle se range même à la deuxième plus mauvaise place, juste devant les Hauts-de-France. À titre de comparaison, l'espérance de vie est de 79,4 ans pour un homme et de 85,5 ans pour une femme en moyenne au sein de l'Hexagone.