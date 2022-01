Onze jours de foire au parc expo

Dans l'immense chapiteau, l'exposition événement sera consacrée à l'Inde des Maharajahs. Près de 250 000 visiteurs sont attendus du 18 au 28 septembre.



Les valeurs sûres

Fort de son succès, le pavillon de l’habitat et de l’aménagement de la maison poussera les murs du hall 3 pour y accueillir encore plus d’exposants et de produits. Le village des associations subira un léger «lifting» pour le rendre plus convivial et chaleureux. Plus de 300 associations caennaises y seront rassemblées. Les déballeurs extérieurs bénéficieront d’un espace plus grand avec davantage d’exposants spécialisés dans les loisirs. Enfin la région Basse-Normandie et le département du Calvados seront encore bien présents.

La Région proposera des concerts pour apprécier le dynamisme musical bas normand et sa richesse tandis que le Département fera découvrir son offre touristique sur un stand de 300 m2.



Les nouveautés

L’Inde sera bien sûr à l’honneur mais les autres pays ne seront pas oubliés. Au coeur de la foire, le nouveau pavillon du monde accueillera une cinquantaine de délégations étrangères. On y trouvera notamment un stand de la ville de Caen et ses villes jumelles, entouré par de nombreux restaurants aux saveurs exotiques dont quelques nouveaux : le restaurant International, le bar à huîtres, sans oublier les spécialités indiennes proposées par le Ganesh !

Exit le Village de la mer au profit de l’agriculture qui fera son grand retour (lire ci-dessus). Enfin, la foire fera la part belle aux jeunes. Le parc d’attractions Ouga Ouga proposera une série d’animations gratuites et ouvertes à tous. Il y aura possibilité également de s’exercer au football grâce à un partenariat avec la Ligue de Basse-Normandie.



