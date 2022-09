Tendance Live - Cherbourg. Al.Hy, le come-back

Al.Hy a été repérée dans The Voice, lors de la première saison en 2012, où elle a intégré l'équipe de Jennifer. Dix ans plus tard, elle vient à Cherbourg défendre son deuxième album, qu'elle a terminé pendant l'été. Si elle a disparu de l'actualité depuis son premier album "Alphabête", elle n'est pas restée inactive, loin de là. Direction New York pour elle, pour travailler avec Mark Plati, le producteur de David Bowie et ainsi développer tout son talent. C'est réussi pour cette artiste "Sensible", comme le titre de son single.

