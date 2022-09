[Enquête] Caen. Quand les commerçants se mettent au vert…

Faire un petit geste pour l'environnement ne coûte souvent pas grand-chose. Il suffit d'en être convaincu. Exemples de commerçants caennais qui mettent en place quelques actions.

Selon un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la France est l'un des pays européens les plus menacés par le changement climatique. Prendre en compte les enjeux environnementaux dans leurs activités devient primordial pour les entreprises. À Caen et dans l'agglomération, certains commerçants avancent à tâtons, mais ont des idées. Si le restaurant Pas de Fraise à Noël valorise déjà le circuit court dans le choix de ses produits pour limiter l'impact du transport, Caroline Loisy, la gérante, ne néglige rien. En plus du compost, qu'elle redonnera à l'un de ses fournisseurs une fois arrivé à maturation, elle éteint les lumières du restaurant après chaque service. "Je fais le gendarme là-dessus, sourit-elle. Dans ma cuisine, j'optimise. Par exemple, quand j'ai plusieurs préparations chaudes, elles sont toutes prêtes avant de les cuire. Ça évite d'éteindre et de rallumer le four. Ça se fait tout seul. C'est une logistique pas si difficile à mettre en place." En plus, elle réduit aussi sa facture d'électricité.

Optimiser l'énergie

Les trois boutiques d'optique Atol à Caen, Hérouville et Rots souhaiteraient en faire de même. Déjà sensibilisée par la question environnementale, Catherine Oriot, la responsable, passe à l'acte. L'une de ses salariées va suivre une formation à la CCI-Caen Normandie à partir du mois d'octobre sur la démarche Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). "Ma collaboratrice est très impliquée et voulait aller plus loin", explique-t-elle. Elle n'a pas hésité une seule seconde, au point de devoir embaucher une personne en alternance pour la remplacer sur les jours de formation jusqu'au mois de mars. L'idée : trouver des solutions pour réduire l'impact carbone. "On recycle déjà les lunettes usagées des clients pour les envoyer en Afrique. On récupère aussi les cartons d'emballage. Il faut que l'on avance sur les économies d'eau et les dépenses d'énergie." Réfléchir à la position des lumières pour en mettre moins fait partie des pistes. Tout comme passer la totalité de l'éclairage en LED. "C'est du bon sens, mais il y a quelques années, ce n'était pas si évident que ça", glisse celle qui a décidé depuis quelques années d'éteindre les enseignes lumineuses pendant la nuit.

Dans une société où l'écologie devient de plus en plus présente dans les discussions, les grandes enseignes s'y mettent aussi. Dans le centre-ville de Caen, proche du théâtre, Monoprix a déployé un espace de seconde main. Un de ses voisins du textile en a fait de même. Depuis avril 2022, Kiabi, au centre commercial Mondeville 2, récupère des vêtements usagés multi-marques dans un espace de 60 m2. "Pour les vêtements ayant un défaut, ils partent en recyclage", explique Mikaëla Mellerin, directrice du magasin. Pour l'heure, la part de la seconde main dans le chiffre d'affaires de la boutique n'est pas très représentative (1 %), mais la responsable est convaincue du bienfait de ce service. "Il faut continuer à le développer. Tout le monde s'y met. Kiabi a aussi voulu se démarquer", admet-elle. Que ce soit intéressé ou non, le mettre en place mérite d'être souligné. "On vit ces petits gestes comme une contrainte si on n'est pas séduit. C'est une autre organisation tout simplement", conclut Caroline Loisy.