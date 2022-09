Bien-être. Les bonnes adresses à Caen pour prendre soin de soi

Qui dit rentrée dit aussi retour du stress et d'un rythme effréné. Pour vous offrir une petite parenthèse détente, Tendance Ouest a sélectionné pour vous trois adresses de centres de relaxation à Caen. Il y a bien sûr les traditionnels salons de massage, mais aussi les instituts de beauté et salons de coiffure où le soin peut être plus spécifique à certaines parties du corps.

Du bien-être physique et mental

Prendre soin de soi, c'est aussi s'occuper de son bien-être mental. Pour cela, il existe de multiples solutions pour pouvoir se sentir bien. Sophrologie, réflexologie, yoga… Chacun va choisir la technique qui colle le plus à ses besoins et ses attentes du moment. Certaines pratiques peuvent aussi être reproduites chez soi, comme les exercices de relaxation que l'on peut apprendre et reproduire en quelques minutes. L'efficacité, aussi, diffère en fonction des activités et de ses attentes. Si l'effet est parfois immédiat, plusieurs séances peuvent également être nécessaires pour obtenir des résultats pérennes.