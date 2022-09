Gourmandise. Où peut-on bien bruncher le dimanche à Caen ?

Le dimanche, en fin de matinée, quand sonne la fin du week-end, il arrive que la paresse pointe le bout de son nez et nous guette. Il n'est alors pas question de cuisiner ou de faire le moindre effort. Quoi de mieux pour profiter de ce septième jour de la semaine que de mutualiser deux plaisirs : le petit-déjeuner et le repas du midi ? Ce que les Anglais appellent le "brunch". Fruits, pancakes, coulis, patates à l'ail, lard classique ou végé… Plusieurs restaurants proposent une offre variée à Caen.

Des offres végétariennes et vegans

Il y a le traditionnel Keys&Co, dont le nouveau restaurant sur la Presqu'île va ouvrir le 29 septembre, le Café Amour, le Raphaël… D'autres, Pancake Fever, Moon & Sons et Déli., touchés par la cause animale, proposent des offres de brunchs végétariens et vegans. Qu'il n'en déplaise aux mangeurs de viande, l'offre reste présente. On remplace très souvent le bacon par des légumes. À l'américaine, l'anglaise ou la française, le brunch se déguste désormais à toutes les sauces. Les gourmands n'ont qu'à bien se tenir.