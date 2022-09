Mont-Saint-Aignan. Un nid de frelons asiatiques détruit sur une grue de chantier

L'entreprise Allô la guêpe, spécialiste de la destruction de nids de guêpes, frelons asiatiques et frelons européens, a été appelée jeudi 1er septembre par EBC construction. La société spécialisée dans le bâtiment avait découvert un nid de frelons asiatiques sur le contrepoids de la grue. C'est le grutier qui a donné l'alerte. Heureusement pour l'entreprise, plus de peur que de mal. Le grutier a réussi à garder son sang-froid lorsqu'un frelon asiatique est venu se poser lui. Afin de ne pas perturber le fonctionnement du chantier, l'opération de destruction a été programmée vendredi 2 septembre, durant la pause méridienne.

Trois employés de la société Allô la guêpe, accompagnés d'un cordiste, ont dû intervenir à 30 mètres de hauteur. "Nous avons des dispositifs amarrés sur des points fixes comme l'escalade. Le technicien vient avec une tenue pour être protégé des insectes et ensuite, on met notre pulvérisateur sur le dos. C'est un accès plus complexe et dangereux, donc il faut plus de moyens pour garantir la sécurité", précise Louis Lair de l'entreprise Allô la guêpe.