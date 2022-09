Caen. La bibliothèque Victor Hugo vend ses vieux livres

Avis à celles et ceux qui apprécient la littérature ou qui ont de bonnes résolutions pour la rentrée. La bibliothèque Victor Hugo de la ville d'Ifs, au sud de Caen, donne une seconde vie à ses vieux livres en proposant une vente à petits prix, pendant six jours, d'ouvrages défraîchis, usés ou obsolètes. Le prix de ces derniers, éliminés des collections de la bibliothèque, est fixé à 1 € chaque livre et pour quatre revues, le visiteur devra payer un total de 50 centimes.

Rendez-vous sur l'esplanade François Mitterrand, à Ifs, du samedi 9 au jeudi 14 septembre, le mardi et le vendredi, de 13 h 30 à 18 heures et le mercredi et le samedi, de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures. Pour plus d'informations : 02 14 37 29 93.