Rouen. Rentrée musicale : des artistes français à ne pas manquer

Rouen annonce encore une fois une rentrée musicale riche et foisonnante. Pour vous aider à faire les bons choix, nous avons sélectionné pour vous trois concerts remarquables. L'offre est toujours particulièrement diversifiée à Rouen, mais notre choix s'est volontairement porté sur une sélection d'artistes français emblématiques, incontournables ou remarquables.

Concerts intimes ou bain de foule ?

Naturellement, nous nous sommes orientés vers des salles de la métropole qui prônent régulièrement ce genre musical, telles que le Trianon-transatlantique, le 106, et le Zénith, salle exceptionnelle pour sa jauge. Le Zénith permet aussi la diffusion de spectacles de grande ampleur, servis par des technologies de pointe, ce qui convient particulièrement bien à la bête de scène qu'est M. Le cadre plus intime du Trianon permettra quant à lui d'apprécier en immersion La Maison Tellier, notre groupe rouennais phare, et de partager avec Helmut et Raoul, toujours très complices avec le public, de bonnes ondes. À vous maintenant de faire votre choix !