Le Molay-Littry. Forcené retranché : "On n'aurait jamais pensé que ça nous arrive ici"

Vendredi 2 septembre, tout le centre-ville du Molay-Littry a été bouclé par les forces de l'ordre. Les gendarmes, mais aussi le GIGN, sont intervenus pour un homme armé de ce qui serait un fusil et qui a tiré, le matin, sur une personne. La victime, légèrement blessée au bras, a été évacuée vers l'hôpital de Bayeux.

En début d'après-midi, après avoir essayé de négocier, les gendarmes d'élites sont entrés dans le bâtiment et ont découvert le corps sans vie du forcené. Une enquête est en cours pour déterminer le déroulé des faits, ainsi que les circonstances de la mort de l'assaillant et ses motivations.

Cette intervention a choqué les habitants dans la commune. "On est une toute petite ville, on n'aurait jamais pensé que ça nous arrive ici. Finalement, dans une petite ville de 4 000 habitants, c'est peu commun. On ne s'attendait pas à ça en se levant ce matin, ça s'est sûr", explique Marine Goruel, coiffeuse chez Naturelie, juste à côté de l'agence immobilière où se sont produits les faits.

"Et puis, toute cette animosité, ce stress qu'on ressent, cette angoisse, alors que nous on est un peu éloignés du cœur du sujet. Vivant ici, j'avoue que c'est bien la première fois, et heureusement, mais c'est très angoissant", ajoute sa collègue Emilie Adam. "Notre commerce était fermé, notre patronne était cloîtrée au grenier du salon [de coiffure] parce qu'elle n'avait pas le droit de bouger", raconte Marine Goruel.