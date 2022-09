Loisirs. À Rouen, des rues de charme pour flâner lors d'une balade

La question avait même fait l'objet d'un vote d'internautes via les réseaux sociaux. Quelle est la plus belle rue de Rouen ? La rue Eau-de-Robec était sortie en tête de ces votes : pour son côté pittoresque, ses terrasses de cafés et de restaurants et sa petite rivière, artificielle, qui donne cette impression de village dans la ville.

À deux pas de là, la rue Damiette dans le quartier des antiquaires et de l'église Saint-Maclou vous offre une véritable plongée dans le temps. La balade peut se prolonger jusqu'à l'aître Saint-Maclou et sa galerie ouest qui a rouvert et relie désormais les rues Martainville et Géricault. Dans le centre historique, les rues Massacre ou Saint-Nicolas valent aussi définitivement un moment de flânerie.