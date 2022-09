Jeux vidéo. Les meilleurs bars de gamers à Rouen

Exit les vieux cybercafés, désormais vous pouvez consommer tout en profitant gratuitement des consoles de jeux vidéo et autres PC de gamers dans vos bars préférés.

E-sport, réalité virtuelle ou rétro gaming

C'est le lieu de rendez-vous pour tous les aficionados de l'e-sport, le Stormwin, situé rue Grand-Pont, permet de profiter des grands rendez-vous du jeu vidéo compétitif diffusé sur grand écran. Le bar possède également toutes les consoles dernière génération ainsi que quelques ordinateurs pour jouer en ligne avec vos amis. En remontant vers la rue de la République, La Geekosphère, et son ambiance plus familiale vous offrira tous le confort nécessaire pour vous sentir comme à la maison. L'établissement propose aussi quelques vieilles consoles et même une borne d'arcade. Installé sur le quai du Havre, le bar Les Explorateurs invitent les curieux à voyager dans le monde fantastique de la réalité virtuelle. Casque sur la tête, vous pourrez conquérir de nombreux univers à travers différents escape games à jouer en équipe, dépaysement assuré.