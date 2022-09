Flers. Lancement officiel du chantier du terrain de foot synthétique du Hazé

Jeudi 1er septembre, le maire de Flers, Yves Goasdoué, et son adjoint en charge du développement des sports, Jean-Pierre Hurel, ont officiellement lancé les travaux d'aménagement du terrain de football synthétique à onze, sur la plaine sportive du complexe du Hazé.

Quatre mois de travaux

Le chantier qui a commencé lundi 29 août devrait durer quatre mois, pour un coût total des travaux de 1,2 million d'euros, mais cet important investissement bénéficie de subventions pour les deux tiers de ce montant.

Ce terrain synthétique est conçu avec un remplissage organique biodégradable en liège.

Les avantages de cet équipement implanté à l'est du terrain d'honneur sont multiples : permettre la pratique le football par tous les temps, sans craindre les dégradations liées aux intempéries, et dans de bonnes conditions ; limiter les besoins et les coûts liés à son entretien, particulièrement au vu de l'évolution climatique, puisqu'il n'y aura plus besoin d'arroser, de tondre, de fertiliser le terrain, ni de recourir aux herbicides.

Un terrain et des équipements

Ce terrain sera équipé d'une main courante, d'une clôture pare-ballon, ainsi que de tous les équipements sportifs (buts, abris de touche) nécessaires à la pratique sportive. Les tribunes de 250 places seront également remises aux normes et les locaux de stockage refaits.

Cheminements et énergie

L'accès au terrain va être amélioré avec la création de circulations piétonnes pour les spectateurs et les opérations de maintenance.

Il est enfin à souligner que des économies d'énergie vont être réalisées grâce au remplacement des éclairages actuels par des projecteurs de type LED. Le terrain va être équipé d'une armoire de commande et de fonctionnalités qui permettront de limiter la consommation électrique, avec gradation de l'intensité lumineuse, commande par demi-terrain, ainsi qu'avec un programmateur.

Multiples utilisateurs

Ce terrain synthétique est destiné à être utilisé principalement par les 460 licenciés du club de football de Flers. Mais il le sera également par d'autres clubs, par les scolaires, les enfants du quartier Saint-Michel, pour les stages multisports extrascolaires, ou comme espace de formation pour les éducateurs sportifs.