Solitaire du Figaro. Le Normand Guillaume Pirouelle remporte la 2e étape !

Il aura rallié la baie de Concarneau (Finistère) à l'estuaire de la Gironde en un peu plus de 3 jours, 17 heures et 28 minutes. Guillaume Pirouelle, natif du Havre, a franchi la ligne d'arrivée de la seconde étape de la Solitaire du Figaro en première position, jeudi 1er septembre à 6 h 28. Il devance de trois petites minutes seulement Achille Nebout, 2e, et d'un quart d'heure Tom Laperche, qui complète le podium.

Le skipper du bateau Région Normandie est, une nouvelle fois, le premier des bizuths. "Je suis super content, je sais au fond de moi que j'en suis capable après c'est autre chose de réussir à le faire ! Là, j'étais dans le coup depuis le début", a réagi le licencié du SNPH après avoir franchi la ligne au large de Royan (Charente-Maritime).

Tout au long de l'étape, les classements ont été très variables, la flotte navigant tantôt groupée, tantôt selon des stratégies météo différentes. "C'est plutôt dans mon caractère de contrôler un peu ce qu'il se passe, je n'aime pas trop au contraire quand ça part dans tous les coins, mais de toute façon on ne peut pas maîtriser ce que font les autres", poursuit Guillaume Pirouelle, qui annonce d'ores et déjà vouloir être à nouveau le premier bizuth sur la troisième et dernière étape.

Elle s'élancera dimanche 4 septembre, direction Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).