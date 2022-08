Ecole. Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye attendu au Petit-Quevilly 

Dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de la piscine du Petit-Quevilly, un nouveau groupe scolaire vient d'être construit sur la plaine Neruda. Il remplace ainsi l'école élémentaire Louis Saint-Just et l'école maternelle Elsa Triolet. Après plusieurs mois de travaux, l'école Sadako Sasaki du Petit-Quevilly ouvre donc ses portes à la rentrée.

À cette occasion, une visite inaugurale se déroulera le samedi 3 septembre. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse Pap Ndiaye et Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement, seront présents. D'autres acteurs locaux feront aussi acte de présence. Parmi eux, on retrouve Bertrand Bellanger, président du Département de la Seine-Maritime, Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, et Charlotte Goujon, maire du Petit-Quevilly.

Tous se réuniront dans le quartier de la piscine, au 6 rue Pablo-Neruda. Ils y découvriront l'infrastructure dans sa globalité, où modernité et origami font partie intégrante de l'architecture.