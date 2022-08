Manche. Restrictions de baignade et de pêche à pied levées dans trois communes

Plusieurs restrictions de baignade et de pêche à pied ont été levées par l'Agence régionale de la santé lundi 29 août, après l'analyse de plusieurs prélèvements d'eau. C'est le cas pour Saint-Pair-sur-Mer, plage du casino et Fontaine Saint-Gaud, ainsi que pour les plages du littoral à Hauteville-sur-Mer et Montmartin-sur-Mer. Des contaminations bactériologiques importantes avaient été décelées après les pluies orageuses du mercredi 24 au jeudi 25 août.

La baignade et la pêche à pied restent interdites sur les communes d'Urville-Nacqueville, Tourlaville, Bretteville, Fermanville, Montfarville, Quineville, Colignon et Gatteville. De nouveaux prélèvements ont été réalisés.