Caen. Le Maire Joël Bruneau à la rencontre des habitants pour la rentrée

À l'occasion de la rentrée, le maire de la ville de Caen Joël Bruneau va à la rencontre des habitants lors de réunions publiques qui se déroulent du mardi 6 septembre au samedi 1er octobre, dans 12 quartiers. Ces rendez-vous intitulés "Parlons de vous, parlons de Caen" sont ouverts à tous les habitants de la ville.

Ces événements seront le moment pour aborder les projets et nouvelles actions sur les différents secteurs, évoquer avec les habitants les besoins et difficultés du moment ou leurs idées pour Caen et leur quartier. Premier rendez-vous mardi 6 septembre à 18 heures, à la Maison de quartier de la Folie-Couvrechef. La dernière réunion aura lieu dans le quartier de la Grâce de Dieu samedi 1er octobre à 11 heures.

Le détail des dates à retrouver ici.