Le Havre. La Petite Pâtissière ouvre sa boutique 

"À 28 ans, c'est le moment de se lancer, je n'ai rien à perdre !" sourit Sarah Le Maréchal, alias La Petite Pâtissière, qui vient d'ouvrir sa boutique 53 rue Dauphine, dans le quartier Saint-François au Havre, comme un clin d'œil à ses racines bretonnes. La jeune femme est à son compte depuis deux ans, mais elle travaillait jusqu'ici dans son appartement personnel. "Avoir ma propre cuisine, cela change tout. J'ai plus de place, je peux produire en plus grande quantité…".

Sarah Le Maréchal conçoit des pâtisseries sur mesure, aussi bien pour les décors que pour les recettes. "Par exemple, cette semaine on m'a demandé de mettre au point un gâteau sans sucre, pas même le sucre naturel du miel." La pâtissière travaille essentiellement à la commande, pour éviter un maximum de pertes. À partir du mois prochain, elle proposera en boutique des pâtisseries individuelles ainsi que des brioches, cookies, financiers. Son dessert préféré ? La pavlova, une meringue cuite au four avec une ganache montée à la vanille et des fruits frais.

Passée par chez Ducasse

À l'automne, Sarah Le Maréchal sera épaulée par une apprentie. À son tour de transmettre les rudiments du métier de pâtissier, comme elle les a appris, après la classe de troisième. "Je ne regrette pas ce choix. C'est plus facile d'apprendre directement son métier sur le tas plutôt qu'à l'école."

Après ses études, elle a travaillé à Lille, Courchevel où encore à Paris, chez le chef Alain Ducasse. "J'ai beaucoup appris là-bas : la rigueur, la finesse, le travail en équipe. C'est difficile, mais quand on aime ce métier…". Pâtissière depuis 14 ans, Sarah Le Maréchal se souvient avoir toujours fait des gâteaux. "Quand j'étais petite, on utilisait un pot de yaourt pour compter la farine, le lait… C'était simple mais bon. D'ailleurs, parfois ça me manque alors j'en refais !"