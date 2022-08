Condé-en-Normandie. Au lendemain d'une soirée arrosée, il provoque un accident

C'est un jeune homme affecté qui s'est présenté devant les juges le mardi 23 août, au tribunal judiciaire de Caen. Les faits se sont produits le 19 novembre 2021, à Condé-en-Normandie. Après une soirée très arrosée et une courte nuit de repos, le prévenu prend le volant pour se rendre à un rendez-vous à Caen. Une jeune femme circule devant lui, sur la même route. Voulant tourner à gauche, elle s'arrête pour vérifier si elle le peut. C'est alors que le prévenu heurte son véhicule par l'arrière. Il n'a pas vu que la conductrice avait freiné et que l'auto était à l'arrêt. Il lui propose de payer les réparations et de ne pas faire de constat, ce que la victime refuse. La gendarmerie est appelée et constate que l'homme présente un taux d'alcool de 0,85 g/l de sang. Une suspension administrative de six mois du permis de conduire lui est notifiée. La victime, elle, est prise en charge et un médecin lui prescrira 4 jours d'ITT.

À la barre, le prévenu confirme qu'il n'a pas vu que le véhicule devant lui freinait, et admet que cela aurait pu être plus grave. Il n'a pas pris conscience qu'il était encore sous l'empire de l'alcool. La présidente lui rappelle les risques de boire quand on prend le volant. Elle précise qu'il arrivait à faible vitesse, ce qui heureusement a pu minimiser les blessures subies par la victime. Ce que reconnaît aussi l'avocate de la partie civile. Elle demande 500 euros pour préjudice moral. La procureure rappelle le prévenu à la prudence. "J'espère que cela fera écho chez vous, car cet accident, dû à l'alcool et l'inattention, aurait pu avoir des conséquences dramatiques." Elle réclame une suspension de six mois du permis de conduire et une amende de 500 euros et de 900 pour la victime. Après délibéré, le prévenu est déclaré coupable et condamné à une suspension de six mois de son permis de conduire, et 800 euros d'amende. Il devra verser à la victime 800 euros pour préjudice moral et 850 pour frais d'avocat.