Granville. Les pépites des vacanciers entendues à l'office de tourisme

La page des vacances d'été se tourne. Cette année, les touristes sont venus nombreux dans la Manche. En juillet, les chiffres de l'agence d'attractivité du département étaient bons, notamment avec le retour des touristes étrangers. Et parmi les estivants, certains ont parfois posé de drôles de questions à l'office de tourisme de Granville.

"Vous avez par exemple cette personne qui voulait, depuis Granville, aller à l'île de Tataouine. Et donc là, on lui a dit non, c'est peut-être plus Tatihou", raconte Lucie Bessin, de l'office de tourisme. Pas facile à comprendre aussi : le phénomène des marées. Et c'est sans parler des touristes qui veulent la météo à dix jours ou un peu moins de vent sur la digue du Plat Gousset.