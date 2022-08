Picauville. Une famille est relogée à la suite d'un incendie de plus de cinq heures

Mardi 23 août, un feu s'est déclaré vers 18 h 30 dans une habitation à Picauville près de Carentan-les-Marais, sur l'ancienne commune de Vindefontaine.

La maison d'un rez-de-chaussée avec un étage et des combles était totalement embrasée à l'arrivée des secours, avec un risque que le feu se propage à une grange mitoyenne.

Vingt-sept sapeurs-pompiers de huit centres de secours (Périers, Picauville, La Haye-du-Puits, Barneville, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Sainte-Mère-Eglise, Carentan et Tourlaville) ont été mobilisés. Ils ont travaillé pendant cinq heures et demie, de 18 h 30 à minuit. L'incendie n'a fait aucune victime et les occupants ont été relogés par leur famille.