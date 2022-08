Normandie. Tendance Ouest recrute un/e journaliste en CDI à Caen

Vous n'avez d'yeux que pour l'information locale et avez le goût des autres et du contact ? Vous êtes dynamique, curieux et la polyvalence chez vous est une seconde nature ? Tendance Ouest, entreprise de presse basée en Normandie, recrute un/e journaliste en CDI à Caen.

Idéalement, vous disposez déjà d'une expérience significative en presse écrite et/ou en radio ou avez l'envie d'apprendre à décliner vos compétences sur tous nos supports (radio, web, print).

Vous possédez une culture générale solide, vous savez travailler seul ou en équipe, être force de proposition et animer un réseau de correspondants ? Bienvenue chez Tendance Ouest !

Envoyer CV, lettre de motivation et maquette (flash, journal ou enrobé) à l'adresse recrutement@tendanceouest.com.

Contrat : CDI, 39 heures.

Prise de poste : dès que possible.

Salaire : selon profil

Permis B et véhicule exigés.