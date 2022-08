Musique. Harry Styles casse les codes en couverture du magazine Rolling Stone

Après avoir marqué les esprits en étant le premier homme en couverture du magazine Vogue US, en décembre 2020, le chanteur britannique casse à nouveau les codes avec cette couverture pour le magazine Rolling Stone. À la une de cette 14e édition, Harry Styles s'affiche sur la couverture, dans un style bien à lui. Il continue de s'amuser des normes de la société. Pendant l'entretien, il aborde aussi des sujets plus intimes, sur lesquels il ne s'est jamais exprimé avant : "Parfois, les gens me disent : 'Tu n'as été publiquement qu'avec des femmes', et je ne pense pas avoir été publiquement avec qui que ce soit. Si quelqu'un prend une photo de vous avec quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que vous choisissez d'avoir une relation publique."