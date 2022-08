Seine-Maritime. En septembre, les étudiants rouennais devront faire attention à leur budget

La rentrée approche et justement, la Fédération des étudiants rouennais (Feder) vient de dévoiler son indicateur du coût moyen pour un étudiant en septembre. Il rassemble les dépenses qui sont réparties en deux catégories : les frais de vie courante et les frais liés à la rentrée universitaire.

Le logement ? C'est la première dépense d'un étudiant. Il représente à lui seul la moitié d'un budget mensuel. Mais c'est loin d'être la seule. Cette année, le coût de la rentrée s'élève à 2 353 euros, soit une augmentation de 4,83 % par rapport à 2021. Pour les étudiants, ce n'est pas facile. Alice Colas, étudiante rouennaise, est en pleine recherche d'un logement. "Cela fait quelques mois que je cherche un nouveau logement parce que le mien me revient trop cher au niveau des charges. On est beaucoup à chercher parce qu'à chaque annonce d'appartement, on est une vingtaine dessus. Il n'y a pas que pour moi que c'est difficile." Le coût de la vie est en nette hausse, surtout pour les petits budgets. Des augmentations auxquelles les étudiants rouennais vont devoir faire face dès septembre et durant l'année scolaire.