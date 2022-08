Orne. Rentrée scolaire : les conducteurs de bus sont prêts !

Achat des fournitures scolaires et du cartable, la rentrée scolaire approche. En coulisse aussi, elle se prépare : pour se rendre à l'école, cent quinze mille jeunes normands prennent l'un des deux mille six cents bus qui circulent chaque matin.

Face à la pénurie, trois cents conducteurs ont été recrutés durant l'été et, bonne nouvelle pour les jeunes ornais, tous les ramassages scolaires sont pourvus dans ce département, alors qu'à ce jour, il manque encore entre vingt et trente conducteurs dans les départements du Calvados et de l'Eure. C'est toute une organisation qui doit être anticipée. Avant les vacances, Dylan Evain était encore étudiant en logistique à l'IUT d'Alençon. Il est désormais assistant de gestion à l'Epic normand des transports publics routiers (Entpr), où il avait effectué son alternance. Il y travaille désormais à l'organisation des transports scolaires, à l'agence d'Alençon. Selon l'Association des Régions de France (ARF), quatre mille six cents postes restent à ce jour à pourvoir sur l'ensemble du pays, d'ici la rentrée du 1er septembre…