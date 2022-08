Kart au centre pénitentiaire. Ancien directeur de la prison de Fresnes, le maire d'Alençon réagit

Trois jours après la publication, vendredi 19 août, d'images de détenus de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) faisant du karting dans le cadre d'une émission diffusée sur YouTube, inspirée de Koh-Lanta, la polémique ne s'atténue pas, même après que le garde des Sceaux a diligenté une enquête.

"Actuellement, la conjoncture est particulière, on a les rodéos urbains et cette image de karting, c'est troublant pour la population", estime le maire et président de la Communauté urbaine d'Alençon Joaquim Pueyo, qui a dirigé la prison de Fresnes, mais aussi Fleury-Mérogis. Selon lui, "l'opinion publique, quand elle pense à prison, elle pense à privation de libertés, à exécution d'une sanction, donc de voir des détenus faire du karting dans une prison, ça interpelle les habitants ainsi que les syndicats pénitentiaires et de police". L'élu ornais, retraité de l'administration pénitentiaire, estime que la production de l'émission a voulu se faire un coup de pub. Selon lui, "la réinsertion, ce n'est pas ça, c'est accepter la peine à laquelle on a été condamné, du travail, de l'apprentissage".