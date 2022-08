Orne. Une voiture fait plusieurs tonneaux : quatre blessés

Un accident de la route s'est produit vers 16 heures ce samedi 20 août à Marchemaisons, entre le Mêle-sur-Sarthe et Sées (Orne), sur la route départementale 42. Une voiture a fait plusieurs tonneaux. Quatre personnes étaient à bord du véhicule. Trois hommes de 28, 29 et 32 ans et une femme de 22 ans sont légèrement blessés. Ils ont été emmenés par les secours vers l'hôpital d'Alençon.

Au total, seize pompiers et une équipe du SAMU étaient mobilisés. L'intervention a duré environ deux heures.