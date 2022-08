Cinéma. Après Daniel Craig, à la recherche du futur 007

Daniel Craig, qui interprétait l'agent britannique James Bond depuis 2006, a pris sa retraite. Mais pas question pour Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs de la franchise à succès, de baisser les bras. Ils seraient actuellement à la recherche d'un nouvel acteur qui pourrait endosser le rôle de l'agent double. Un acteur plus jeune que ses prédécesseurs, un jeune acteur d'une trentaine d'années. Daniel Craig avait 38 ans dans le premier film où il a interprété l'agent secret. Sean Connery, quant à lui, avait 38 ans également, et Roger Moore et Pierce Brosnan avaient respectivement une quarantaine d'années. Aucun nom n'a été dévoilé pour le moment, mais le processus de recrutement serait déjà en cours pour une sortie prochaine.