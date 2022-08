Voile. Guillaume Pirouelle attaque sa première Solitaire du Figaro

C'est un nouveau défi pour Guillaume Pirouelle : après sa première Transat Jacques Vabre en 2021, il s'attaque à la Solitaire du Figaro. Le Havrais de 28 ans s'élancera dimanche 21 août au large de Nantes, sur la 53e édition de cette course en solitaire de 1980 milles, qui se déroule cette année en trois étapes (Nantes/Port-la-Forêt, Port-la-Forêt/Royan, Royan/Saint-Nazaire).

L'expérience d'Alexis Loison

Guillaume Pirouelle connaît déjà bien sa monture. Lauréat du dispositif "skipper normand" en 2020, il a engrangé deux années d'expérience en double sur le Figaro 3 Bénéteau, aux couleurs de la Région Normandie, aux côtés d'Alexis Loison. "C'était une très belle opportunité. Alexis a enchaîné seize Solitaire du Figaro d'affilée, cela m'a permis d'arriver sur le circuit en ayant déjà beaucoup de réponses à mes questions."

Cette fois, c'est en solo que le Havrais devra appréhender la météo. "Les conditions sont plus difficiles à prévoir l'été et nous n'aurons pas de réactualisation météo à bord. Je ferai avec les fichiers du départ et le bulletin de la direction de course, une fois par jour." Il faudra analyser le ciel tout au long des étapes. La gestion du sommeil est aussi une nouveauté. "Sur quatre ou cinq jours, on ne peut pas se permettre de ne pas dormir. Cela passe par des micro-siestes de 10 à 15 minutes." D'autant qu'en mer d'Irlande, dans la Manche ou le Golfe de Gascogne, la navigation est dense.

Objectif : roi des bizuths

Le début de saison a en tout cas été encourageant pour le Havrais, avec notamment des podiums sur la Solo Maître Coq (2e) et la Le Havre Allmer Cup (3e). Le Figariste vise donc la première place au général chez les bizuths - ceux qui prennent part à la course pour la première fois - et ne s'interdira pas de jouer les premiers rôles sur les étapes, si les conditions s'y prêtent.