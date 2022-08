Calvados. Un moment d'inattention et l'automobiliste blesse un motard

C'est un homme ravagé qui s'est présenté ce mardi 16 août devant le tribunal correctionnel de Caen. Les faits remontent au 24 juin 2021, à Donnay, près de Clécy. Un automobiliste arrive à une intersection. Il doit la priorité, car il y a une balise "cédez le passage". Il roule doucement, mais ne voit pas la moto qui arrive et s'engage sur la chaussée. Le motard est percuté et tombe. La moto continuera quelques mètres seule sur sa lancée avant de s'arrêter. Rien ne permettra de dire que le motard roulait trop vite. Blessé, l'homme se fait poser une attelle à la main gauche. Une fracture au pied droit lui est aussi diagnostiquée, puis une nécrose s'installe. Une opération est nécessaire. L'homme sera arrêté pendant plus de trois mois.

Ni drogue ni alcool

À la barre, le prévenu explique que le panneau de la balise gêne la visibilité du conducteur. Mais la présidente fait remarquer : "Quand on ne voit pas, on ne passe pas." L'automobiliste roulait à faible allure. Aucun des deux hommes ne présentait de trace d'alcool ou de drogue. Le prévenu précise qu'après le choc, il a déplacé son véhicule afin de mettre la victime en sécurité et a appelé aussitôt les secours.

La partie civile demande le renvoi car l'expertise est toujours en cours. Elle précise que la victime présente des signes d'anxiété à la suite de cet accident. Le renvoi est accordé. Le procureur signale que le prévenu est poursuivi pour violation de signalisation délibérée, mais pas aggravante. Il s'agit d'une erreur d'appréciation qui, hélas, a fait une victime. Il demande une peine d'amende et une suspension de permis.

De son côté, le conducteur appuie sur le fait qu'il a besoin de son permis pour aller travailler. Son avocate demande la clémence. Elle sera entendue, puisque l'homme, déclaré coupable, écope d'une d'amende de 400 euros sans suspension du permis de conduire.