Manche. Encore de nombreuses interventions pour les pompiers du département

Encore huit feux de végétation ont été éteints par les pompiers manchois jeudi 11 août. Il y a eu notamment un feu de pâturages qui a brûlé six hectares en fin d'après-midi au Parc, entre Villedieu et Avranches. Les secours ont protégé deux maisons et une ligne électrique de 400 Volts. Un hectare est aussi parti en fumée à Ger dans le sud-Manche. Le feu a pris sur un talus avant de se propager dans un champ. Deux engins agricoles avec des citernes ont aidé les 13 sapeurs-pompiers. Un feu de sous-bois s'est déclaré dans Saint-Lô, avec 3 000 m2 qui sont partis en fumée vers midi. 3 000 m2 aussi à Juvigny-les-Vallées près de Mortain-Bocage dans le sud-Manche. Les 15 pompiers ont protégé une maison et un engin agricole est venu leur donner de l'aide.

À part les feux, les pompiers sont aussi intervenus pour une voiture qui est tombée seule dans la Vire en début de soirée à Saint-Lô. Il y a deux blessés légers de 30 et 22 ans, ils ont été transportés à l'hôpital de la ville. Les secours ont traité également la pollution légère d'hydrocarbure.

Enfin, 17 personnes ont été sauvées en mer à Barneville-Carteret en fin d'après-midi.