Alençon. Sécheresse : plusieurs cérémonies de la Libération sont annulées

Cela n'est jamais arrivé depuis 1944 : les cérémonies commémorant la Libération d'Alençon, prévues vendredi 12 août à 16 heures à la Croix de Médavy, puis à 16 h 30 à la Nécropole des Gateys, sont annulées, car ces sites sont situés en Forêt d'Ecouves. Une annulation en raison du risque d'incendie. Un arrêté préfectoral interdit les voies forestières et certaines routes et parkings dans les forêts domaniales ornaises d'Ecouves, Andaines, Tinchebray, Bourse, Pin-au-Haras, Gouffern, et Saint-Evroult ; les travaux forestiers y sont totalement interdits. Ces travaux sont interdits seulement l'après-midi dans les forêts de Moulins-Bonsmoulins, Perche Trappe, Réno-Valdieu et Bellême. Les agents de l'Office national des forêts effectuent des tournées de contrôle du respect de ces interdictions.

La cérémonie à 17 h 30, au monument Leclerc dans Alençon, est maintenue.

Sur le lieu de la cérémonie, stationnement et circulation seront réglementés dans Alençon de 16 h 30 à 18 h 30.