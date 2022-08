Manche. La sécheresse s'accentue dans le département

La totalité des bassins hydrographiques de la Manche sont maintenant soit en état de crise ou soit en état d'alerte renforcée, depuis une décision de la préfecture du département jeudi 11 août.

Le dernier bassin en seuil de vigilance, celui du nord-Cotentin, autour de Cherbourg, passe en état d'alerte renforcée. Celui de la Douve - Taute - côtiers nord-est, c'est-à-dire presque tout le centre-Manche sous le Cotentin au nord, qui s'arrête au niveau d'Agon-Coutainville à l'ouest et Carentan à l'est, reste en alerte renforcée. Le bassin de la Vire autour de Saint-Lô reste en crise. Les bassins Sienne – Soulles (de Coutances à Bréhal), de la Sélune (tout le sud-Manche en dessous d'Avranches et Sourdeval) et Sée – côtier granvillais (entre les deux bassins cités) passent en crise. Des restrictions s'imposent avec ces seuils, comme la limitation de l'arrosage pour les particuliers. En alerte renforcée, il est interdit d'irriguer les cultures de 12 heures à 18 heures et de nettoyer des façades ou terrasses, sauf pour les professionnels et les collectivités, si l'eau est recyclée.

En état de crise, interdiction d'arroser les terrains de sport, stades et hippodromes, sauf dérogation, de laver sa voiture, de remplir sa piscine.

La Manche voit sa ressource en eau se dégrader encore un peu plus. by lecoq on Scribd