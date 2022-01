Rentrée : des classes pas comme les autres

C'est le cas au lycée Les Bruyères de Sotteville-Lès-Rouen : “Nous proposons de l’arabe, du russe et du portugais” explique Jean-François Delporte, proviseur du lycée. “Les élèves les choisissent souvent à cause de leurs origines et s’ils savent les parler, ils ne maîtrisent qu’imparfaitement l’écrit.” Opter pour des langues peu répandues est un moyen comme un autre de sortir du lot.

Arabe ou chinois

“Quand il s’agit d’intégrer de grandes écoles, cette spécialité permet de tirer leur épingle du jeu. Un de nos élèves a pu intégrer la Rouen Business School parce qu’il maîtrisait l’arabe.”

Au lycée Jeanne-d’Arc de Rouen, ou encore à Louise Michel de Saint-Etienne-du-Rouvray, le chinois fait partie des matières enseignées. “C’est une langue d’avenir, qui sera importante dans le monde de demain”, estime Carole Hervieu, la directrice du collège Louise Michel. Un an après le lancement, les collégiens hésitent encore à franchir le pas mais ceux qui l’ont fait ne sont pas déçus. “Tout dépend de leur motivation. S’ils sont assidus, il est possible en un an de faire de gros progrès.”, appuie Li Lu, professeur de chinois.

Golf ou langue des signes !

Les sportifs trouvent aussi leur compte. Au lycée Les Bruyères, une section a été aménagée permettant aux adolescents doués pour le foot de bénéficier de plusieurs entraînements dans la semaine. Plus original, depuis cette année, les collégiens de Jean Lecanuet peuvent intégrer la section golf !

Autre décor : dans une salle de cours du lycée Marcel Sembat de Sotteville, le professeur ne parle pas et chacun s’applique à reproduire les signes qu’il exprime. Et pour cause, les élèves présents ont choisi comme option la LSF ou Langue des Signes Française. “Ils sont une quarantaine en seconde cette année, c’est beaucoup,” estime Gildas Le Hire, directeur de l’établissement. C’est un enseignant sourd qui est chargé des cours. “Au début, nous sommes venus par curiosité et parce que la langue des signes, c’est un peu mystérieux, se souviennent Diariatou et Florian, élèves de 1ere. Puis, cela nous a intéressé de plus en plus.” Les élèves avouent que les débuts ne sont pas évidents mais sont loin de regretter leur choix.

Se décider pour une option particulière peut être source de travail supplémentaire. Les classes à horaires aménagés, qui permettent aux élèves de suivre des cours au Conservatoire parallèlement à leur scolarité, le prouvent.

Musique ou danse

“Nous avons 210 élèves inscrits cette année”, indique Philippe Chevallier, principal du collège Fontenelle de Rouen. “Leur emploi du temps est chargé, car ils passent chaque semaine entre 7 à 12 heures au Conservatoire”, note Philippe Tailleux, directeur des études, chargé des élèves du collège.

Mais à chaque fois, quelque soit la matière, c’est davantage qu’une option insolite qu’ont choisi ces élèves. C’est le plus souvent l’opportunité de vivre leur passion.

Anne Letouzé

Repères

Rares A l’opposé de l’anglais, l’allemand ou l’espagnol, le russe, le chinois, le portugais, l’italien ou encore l’arabe sont beaucoup moins répandus.

Conservatoire Pour intégrer des classes à horaires aménagés, il faut s’inscrire au mois de mars. Les élèves passent ensuite un concours de sélection.

Sport Depuis l’année dernière, des classes expérimentales ont été mises en place. Les élèves suivent des cours le matin et font du sport ou des activités culturelles l’après-midi.

Unique Le lycée Marcel Sembat est un des seuls du Grand Ouest à proposer l’enseignement de la LSF. Il héberge également les épreuves du CAPES dans cette discipline.

(Photo Barbara Cabot)