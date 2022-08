SNCF. Le trafic interrompu toute la journée entre Granville et Argentan

C'est une journée de galère qui s'annonce dans les trains entre Paris et Granville, mardi 9 août. À cause d'une panne au poste d'aiguillage à la gare d'Argentan, les trains entre les deux villes normandes ne circuleront pas de toute la journée, il sera donc compliqué de rejoindre la capitale depuis le sud-Manche. Un itinéraire bis est possible par Caen. La SNCF conseille tout de même de reporter son voyage. Cette panne date depuis lundi 8 août et déjà des trains avaient été annulés et d'autres mis en retard par ces problèmes d'aiguillage. Les passagers avaient déjà dû passer par Caen, entraînant des retards sur tout le réseau normand. Il est possible d'avoir une réponse sur son train en interpellant le compte twitter SNCF NOMAD TRAIN.

ℹ [PARIS↔GRANVILLE] : La circulation est complètement interrompue entre Granville et Argentan dans les deux sens, jusqu'en fin de matinée. Des itinéraires de substitution seront possibles entre Granville-Paris par Caen.

Les équipes de dépannage poursuivent leur intervention.

📲 https://t.co/DMV9ZU5aC7 — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) August 9, 2022