Seine-Maritime. Un coup de pouce pour vivre les JO 2024 de l'intérieur

À vos smartphones ! Le Département de Seine-Maritime va accompagner dix jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent participer à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, en 2024. Les volontaires ont jusqu'au 11 septembre pour envoyer leur candidature, à travers une vidéo originale de moins d'une minute, pour présenter leur profil, leurs compétences, leurs motivations et centres d'intérêt. La collectivité seinomarine sélectionnera parmi eux cinq hommes et cinq femmes à présenter aux organisateurs des JO.

Dans les coulisses

La participation à ce concours implique d'effectuer dix jours de volontariat en 2024, entre le 26 juillet et le 15 août pour les Jeux olympiques et entre le 28 août et le 8 septembre pour les Jeux paralympiques. L'hébergement et le transport jusqu'à Paris seront à la charge des volontaires, mais leurs déplacements à Paris seront pris en charge par l'organisation.

Selon leurs compétences, les volontaires seront affectés à l'accueil et orientation du public, des participants aux JO et différentes parties prenantes, aux transports, au support des cérémonies, etc.

40 heures de volontariat local

Les dix jeunes retenus pourront bénéficier d'une subvention de 400 € versée par le Département de Seine-Maritime, à condition d'avoir également effectué 40 heures de volontariat sur des événements organisés par la collectivité, comme le raid des collèges, le Seine Marathon 76, la randonnée nocturne, Naturellement Sport, le rallye des familles, etc.

Pratique. Dépôt des candidatures et renseignements via sport76@seinemaritime.fr ou au 02 35 52 64 20.