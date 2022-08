Fécamp Caux Littoral. Du changement dans la collecte des poubelles

Les habitants de Fécamp Caux Littoral vont devoir s'habituer à une nouvelle organisation de collecte des déchets. L'agglomération, confrontée à des difficultés de recrutement de chauffeurs de camions-bennes, réorganise les tournées à partir du lundi 8 août. Vingt-deux des trente-trois communes de l'agglo voient ainsi le calendrier de collecte modifié, jusqu'à nouvel ordre. Les habitants concernés ont dû recevoir un document d'information dans leur boîte aux lettres. À Fécamp, la collecte des déchets ménagers est réorganisée sur la base de deux collectes d'ordures ménagères, le lundi et le vendredi entre 4 heures du matin et midi, et d'une collecte de tri sélectif par semaine, toujours le jeudi entre 4 heures et midi.

Dans les autres communes concernées, le principe d'un ramassage d'ordures ménagères hebdomadaire et d'un ramassage du tri sélectif tous les quinze jours est maintenu.

Le détail des jours et des horaires, commune par commune, est à retrouver sur le site de l'agglomération.

Il n'y a pas de changement d'organisation pour les communes de Criquebeuf-en-Caux, Gerponville, Riville, Sassetot-le-Mauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Sorquainville, Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Toussaint, Vattetot-sur-Mer, Yport.