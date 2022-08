Fécamp. LEJ, The Voice, Danse avec les Stars… L'affiche du Big Tour

Le Big Tour fera étape à Fécamp, samedi 27 août. Cet événement à l'initiative de la Banque publique d'investissement (BPI France) promeut l'entrepreneuriat, à travers un village d'animations, avant un grand concert gratuit.

Sur le village, à partir de 17 heures, différents acteurs économiques locaux seront présentés. Les visiteurs pourront créer leur CV vidéo, participer à un job dating, s'informer sur la création d'entreprise, participer à des quiz, relever des défis…

De la télé… à la scène

De 20 heures à 23 heures, un grand concert clôturera l'événement avec, en tête d'affiche, le trio L.E.J, composé par Lucie, Elisa et Juliette. À leurs côtés seront présents des talents du télécrochet The Voice : Casanova, Terence James, Flo Malley et Victoria Adamo. Sur scène également, des danseurs de l'émission Danse avec les Stars, l'humoriste belge Florence Mendez ou encore DJ Mico C.

Pratique. Big Tour à Fécamp, samedi 27 août sur la mâture de 17 à 20 heures.