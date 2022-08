Nuit des étoiles. Comment et où en profiter en Normandie ?

La Nuit des Etoiles, organisée par l'Association française d'astronomie, revient du vendredi 5 au dimanche 7 août pour une 32e édition consacrée à l'exploration spatiale. Une dizaine d'événements sont organisés aux quatre coins de la Normandie avec des conférences, ateliers et bien sûr observations pour petits et grands.

Lune, Saturne, Jupiter...

À Toussaint, près de Fécamp, en Seine-Maritime, le club d'astronomie espère bénéficier d'un ciel dégagé pour permettre à petits et grands de s'initier au télescope. Dès l'âge de 6 ans environ, on peut observer planètes, étoiles et autres constellations selon Jean Becker, vice-président du club :

Jean Becker, club d'astronomie de Toussaint Impossible de lire le son.

Outre la Lune et ses cratères, les néo-astronomes devraient pouvoir observer, à partir de 22 heures, Saturne, puis Jupiter et Mars vers 1 heure du matin et même Vénus en fin de nuit (vers 5 heures !). "Au-delà des planètes, on devrait avoir de belles constellations comme M8, la Grande Ourse, Cassiopée...". Le club recevra le public samedi 6 août, à partir de 21 heures, à la salle de L'Epinay de Toussaint. La soirée débutera par une conférence consacrée à l'exploration spatiale, avant l'observation de la voûte céleste. "Il est conseillé de prendre une petite laine, les nuits d'août peuvent être fraîches !".

Ailleurs en Normandie

Les festivités liées à la Nuit des Etoiles débuteront dès le vendredi 5 août au planétarium de Ludiver de Tonneville, sur les falaises de Champeaux et au stade de Carolles dans la Manche ou à la Maison pour tous de Sotteville-lès-Rouen. Toujours en Seine-Maritime, la communauté de communes de Campagne de Caux a prévu un programme dense d'animations tout le week-end.

Samedi 6 août, l'Atrium de Rouen se transforme en camp d'entraînement pour astronaute, à partir de 18 heures. Toujours en Seine-Maritime, observations, planétarium, fusées à eau sur le stade de Saint-Martin-du-Bec à partir de 16 heures.

Dans l'Orne, Pays de L'Aigle Astronomie propose des observations à La Chapelle-Viel. Dans le Calvados, l'Astroclub de la Girafe donne rendez-vous au public à la chapelle Saint-Clair de Banneville-sur-Ajon.

Pratique. Détails sur afastronomie.fr