People. L'émission X-factor révèle une vidéo de Harry Styles 12 ans après

L'émission X-factor, qui a formé le groupe One Direction en 2010, publie chaque année le 23 juillet, date de formation du groupe des extraits de l'émission. Mais c'est un passage de l'émission, jamais diffusé que X-factor offre aux fans cette année. D'abord, ils publient les backstages de la création du groupe avec des extraits de la sélection des cinq futurs membres, avant de publier une seconde vidéo qui concerne l'audition de Harry Styles. Alors âgé de 16 ans, le jeune britannique, chante le titre de Train "Hey Soul Sister", avant d'interpréter le titre, "Isn't She Lovely" de Steve Wonder. X-factor n'avait jusqu'ici jamais publié la première partie de l'audition, offrant ainsi une nouvelle version.