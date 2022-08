[Photos] Rouen. Cinéma : la date d'ouverture du nouvel Omnia est connue

Le moment est très attendu des cinéphiles rouennais. L'Omnia, salle historique de la rue de la République va enfin rouvrir ses portes, mercredi 7 septembre 2022, après plus de deux ans de travaux, comme le confirme l'équipe sur les réseaux sociaux.

Le bâtiment a été entièrement rénové et modernisé pour être l'un des plus imposants cinémas art et essai de France avec huit salles et plus de 1 000 fauteuils. Les lieux seront désormais entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à l'installation d'ascenseurs. Cerise sur le gâteau, cette gigantesque surface vitrée en façade derrière laquelle un nouveau café s'installera, avec une vue panoramique sur la rue de la République. "Ça fait partie du clou spectaculaire du chantier et je pense que ce sera une belle surprise pour les spectateurs, indique Hervé Aguillard, le directeur de l'Omnia. Ce ciné café pourra aussi accueillir quelques animations, des expositions, des discussions après un film... Des choses qu'on ne pouvait pas faire avant."

Cet espace avec une immense baie vitrée va accueillir le ciné café de l'Omnia.

La grande salle reste inchangée, avec à peine quelques fauteuils perdus pour le confort : 460 places, un écran géant et désormais une projection laser dans la cabine, "le nec plus ultra en termes de projection", indique le directeur.

Chaque salle est désormais installée en gradins pour une meilleure visibilité de l'écran.

Un chantier de plus de deux ans

L'équipe ne cache pas sa hâte de retrouver ce nouvel établissement prometteur. "On est au bout d'une lassitude qui a duré quand même deux ans, même si nous avons gardé le contact avec le public à la Halle aux toiles, rembobine Hervé Aguillard. Il y a une vraie excitation."

Installé dans ce cinéma éphémère par la Ville de Rouen, propriétaire des lieux, l'Omnia, avec sa programmation pointue, a su conserver une partie de son public avec plus de 100 000 spectateurs comptabilisés.

Rue de la République, le chantier aura pris du retard lié à plusieurs aléas : découvertes d'amiante, défection d'entreprise. Autant d'imprévus qui ont gonflé la facture à environ 7,5 millions d'euros hors taxe pour la ville de Rouen, soutenue par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Conseil national du cinéma.